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Полицейских наградят за расследование дела по факту повреждения объекта культурного наследия
Сегодня, 12:14
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Shdaria
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Полицейских наградят за расследование дела по факту повреждения объекта культурного наследия

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Петербургский сотрудники полиции будут награждены за проделанную работу и сохранение культурного объекта.

1 октября 2017 года в Санкт-Петербурге состоится награждение сотрудников полиции, которым удалось установить личность, совершивашая акт вандализма объекта культурного наследия. Об этом сообщили в пресс-службе КГИОП.

Дело о повреждении расследовали петербургские полицейские. Им удалось успешно провести оперативно-розыскные мероприятия, а также найти человека, который повредил культурный объект в "Доме В.С. и Е.П. КирилловыхВ.С. и Е.П. Кирилловых" на Большой Пушкарской ул., д. 3, лит. А. 

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов обнаружили пропажу элемент горельефа  лицевого фасада здания. В настоящее время голова скульптуры передана на временное хранение в КГИОП. 

Фото: пресс-служба КГИОП

Теги: культурное наследие , награждение полицейских , новости петербург , новости спб , петербург
Категории: Новости СПб Лента новостей

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