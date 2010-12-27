Полицейских наградят за расследование дела по факту повреждения объекта культурного наследия

Петербургский сотрудники полиции будут награждены за проделанную работу и сохранение культурного объекта.

1 октября 2017 года в Санкт-Петербурге состоится награждение сотрудников полиции, которым удалось установить личность, совершивашая акт вандализма объекта культурного наследия. Об этом сообщили в пресс-службе КГИОП.

Дело о повреждении расследовали петербургские полицейские. Им удалось успешно провести оперативно-розыскные мероприятия, а также найти человека, который повредил культурный объект в "Доме В.С. и Е.П. КирилловыхВ.С. и Е.П. Кирилловых" на Большой Пушкарской ул., д. 3, лит. А.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов обнаружили пропажу элемент горельефа лицевого фасада здания. В настоящее время голова скульптуры передана на временное хранение в КГИОП.

Фото: пресс-служба КГИОП