Петербургские врачи не попали в число тех, кому будут платить зарплату по новой схеме

В субботу, 9 октября, стало известно, что платить зарплату по новой схеме будут врачам из семи регионов. Об этом сообщил Минздрав РФ.
Так, эксперимент по по введению отраслевой системы оплаты труда (ОСОТ) пройдёт в Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской и Тамбовской областях, Республике Саха (Якутия) и Севастополе.
Напомним, что недавно Минтруд и Минздрав разработали реформу оплаты труда медицинских работников. Теперь она будет складываться из оклада, а также стимулирующих и компенсационных выплат. Причем размер оклада будет зависеть от трёх параметров: расчётной величины, коэффициента дифференциации окладов в зависимости от должности работника и коэффициента экономического развития региона.
Эксперты считают, что новая система оплаты труда позволит увеличить оклад и заработную плату медиков.
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Фото: Piter.tv
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