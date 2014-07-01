Петербургские врачи не попали в число тех, кому будут платить зарплату по новой схеме

Эксперимент по по введению отраслевой системы оплаты труда (ОСОТ) пройдёт в нескольких регионах.

В субботу, 9 октября, стало известно, что платить зарплату по новой схеме будут врачам из семи регионов. Об этом сообщил Минздрав РФ.

Так, эксперимент по по введению отраслевой системы оплаты труда (ОСОТ) пройдёт в Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской и Тамбовской областях, Республике Саха (Якутия) и Севастополе.

Напомним, что недавно Минтруд и Минздрав разработали реформу оплаты труда медицинских работников. Теперь она будет складываться из оклада, а также стимулирующих и компенсационных выплат. Причем размер оклада будет зависеть от трёх параметров: расчётной величины, коэффициента дифференциации окладов в зависимости от должности работника и коэффициента экономического развития региона.

Эксперты считают, что новая система оплаты труда позволит увеличить оклад и заработную плату медиков.

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Фото: Piter.tv