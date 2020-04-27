Петербургские водители смогут зарабатывать на освобождении парковочного места другим автомобилистам

Один водитель будет оставлять заявку на парковочное место, а другой — сообщать о том, что место освободилось.

В Петербурге запускают первый в России паркшеринговый сервис. Приложение "iParkU" позволит искать свободные парковочные места, а также получать кэшбэк за то, что вы освободили место другим водителям.

Сервис разрабатывали российские и зарубежные специалисты ООО "Хайбрикс Рус". Приложение собираются запустить в мае, в апреле оно работало в тестовом режиме. За 4 недели его скачали 5 тыс. пользователей. До конца 2021 года планируется масштабировать проект на Москву и другие крупные города России. Кроме того, сервис заработает в Берлине, Лондоне и Париже.

Водитель, освобождающий парковочное место, будет получать кэшбэк тогда, когда к нему подъедет другой автомобиль, чтобы поставить машину. До этого в приложении водитель, который уезжает, сообщит о том, что место освобождается.

За то, чтобы найти место на парковке, придется заплатить 200 рублей. При освобождении места можно получить в приложении 150 рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге появится "Народный каршеринг". Горожане смогут зарабатывать на сдаче своего авто в аренду друзьям и знакомым.

Фото: Piter.TV