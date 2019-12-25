Петербургские продуктовые магазины предложили пенсионерам ходить за покупками в определенные часы

Другие организовывают бабушкам и дедушкам доставку продуктов на дом.

В петербургских магазинах нашли способ позаботиться о пожилых горожанах в карантинную неделю. В магазинах вводят для пенсионеров особые часы.

К примеру, в "Пятерочке" появились объявления, согласно которым пенсионеры смогут приходить за покупками каждый понедельник и четверг до 10.00. Всех остальных петербуржцев в магазине попросили приходить после 10 утра, чтобы не подвергать пожилых покупателей опасности заразиться и не торопить с выбором продуктов. При этом отмечается, что мера носит рекомендательный, а не принудительный характер.

В "Перекрестке", тем временем, предлагают пенсионерам воспользоваться доставкой продуктов из магазина прямо домой, чтобы старикам не пришлось лишний раз подвергать себя опасности на улице. Заказ на 2 тысяч рублей обещают доставить бесплатно. Или же бабушки и дедушки могут сделать заказ по телефону или онлайн, после чего забрать пакет с продуктами в самом магазине или попросить родственников – в этом случае им не придется ходить между полками и ждать очереди на кассе.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге на неделю закроют все ларьки.

Фото: Новости Купчино / "ВКонтакте"