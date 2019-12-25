Петербургские полицейские не смогут уйти в отпуск без справки о прививке от COVID-19

Соответствующий документ уже подписал глава ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роман Плугин.

Глава ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роман Плугин подписал документ, согласно которому руководители всех уровней в ближайшее время должны принять меры к максимальной вакцинации личного состава от коронавируса. Более того, руководителям велено приостановить процесс предоставления отпусков при отсутствии справки о прививке от COVID-19. Об этом во вторник, 22 июня, Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Согласно документу, с 15 августа по 23 сентября Плугин запретил уходить в отпуск руководящим должностным лицам. С 13 по 23 сентября в отпуск не получится уйти остальным категориям сотрудников.

Если сотруднику крайне срочно нужно уйти в отпуск, то он может предоставить справку на наличие антител (актуальная на дату подачи рапорта на отпуск) или же справку о медицинских противопоказаниях.

Ранее мы писали, что непривитые чиновники Ленобласти отправятся на удалёнку и останутся без премий.

Фото: Piter.tv