Петербургские депутаты предложили сделать дополнительные ценники со стоимостью продуктов за литр и кг

По их мнению, таких образом покупатели смогут сравнить стоимость с другими товарами.

Петербургские депутаты предложили писать на ценниках стоимость товара за 1 литр или 1 кг. Они отметили, что производители нередко продают продукты в упаковках дробных величин, например, 0,9 л. Заседание проходит в Мариинском дворце 1 июня.

Парламентарии подготовили обращение к председателю правительства Михаилу Мишустину. В этом случае покупатель сможет определить для себя выгоду при покупке нестандартной упаковки. Некоторые депутаты сочли инициативную нецелесообразной. Михаил Амосов отметил, что ему не нужно знать цену за литр вина, если он хочет купить бутылку 0,75.

Роман Кононенко отметил, что несколько ценников могут лишь запутать покупателей. Стоит учитывать, что также указывается стоимость при покупке со скидочной картой. За инициативу проголосовали 36 депутатов, 3 проголосовали "против", а еще 3 — воздержались.

Фото: Piter.tv.