Петербургские автозаводы в 2018 году выпустили 200 тысяч машин

За июль - 22 600 автомобилей.

Петербургские заводы Hyundai, Nissan и Toyota за семь месяцев выпустили 205 800 легковых автомобилей. Это на 8% больше, чем в 2017 году. Об этом сообщает агентство "Auto-Dealer-СПб".

По сравнению с прошлым годом, за июль производство увеличилось на 9% (22 600 авто).

Nissan и Toyota изменили графики своей летней паузы…Toyota раньше уходила в отпуск на две недели в августе, теперь это произошло уже в конце июля, а срок каникул составил три недели. На такой же период растянул летнюю паузу и Nissan. Михаил Чаплыгин, генеральный директор "Auto-Dealer-СПб"

На петербургских заводах выпускают 9 моделей авто - Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line.

Ранее эксперты назвали самые покупаемые автомобили в Петербурге.

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