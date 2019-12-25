Петербургская преподавательница придумала игру по книге Достоевского

Преподаватель английского пять лет назад посетила "День Достоевского" и вдохновилась на создание чего-то нового.

У петербуржцев может появиться возможность окунуться в мир Родиона Раскольникова и пройти путь, написанный Федором Достоевским. С создательницей игры поговорил "Петербургский дневник".

Преподаватель английского языка создала настольную игру по книге "Преступление и Наказание". Игроки могут выбрать выбрать одного из предложенных героев: самого Раскольникова, Соню Мармеладову, Свидригайлова или Разумихина. У каждого персонажа индивидуальный сюжет, основанный на романе, но все они завязаны на убийстве и его расследовании. Игровое поле – практически точная копия центра Петербурга второй половины 19 века. На карте отмечены места, по которым передвигались герои романа.

Создательница рассказала, что вдохновилась празднованием Дня Достоевского на Кузнечном переулке, которое посетила пять лет назад. Ей захотелось создать что-то, что объединило бы любителей литературы. Сейчас девушка ищет мецената и спонсора, чтобы можно было выпустить игру. Девушка уверена, что игра может закрепить знания школьников на уроках. Возможно, скоро появятся игры по произведениям Гоголя и других писателей.

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Фото: "Петербургский дневник"