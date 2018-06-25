Петербургская мастерская "Невский Баталист" получит президентский грант в размере 48 млн рублей

На эти средства мастерская откроет трехмерную панораму "Пропавшие кинохроники". Данный проект расскажет об истории сотрудников киностудии, прошедших Великую Отечественную войну вместе с участниками боевых действий.

В пятницу, 11 июня, стало известно, что мастерская "Невский баталист" получит 48 млн рублей из фонда президентских грантов на реализацию проекта, который посвящен сотрудникам киностудии "Ленфильм", прошедшим Великую Отечественную войну.

По словам первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, это самый большой грант по итогам 11-го конкурса. На эти средства мастерская откроет трехмерную панораму "Пропавшие кинохроники". Данный проект расскажет об истории сотрудников киностудии, прошедших Великую Отечественную войну вместе с участниками боевых действий.

Ранее Piter.tv сообщал, что в Петербурге с этого года будет тестироваться новый механизм оказания услуг по сопровождению трудоустройства людей с инвалидностью. Так, петербуржцам будут помогать сотрудники некоммерческих организаций (НКО).

Фото: ВК / Невский баталист

