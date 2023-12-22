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Петербург занял первое место в номинации регионов-лидеров экологической программы "Школа утилизации: электроника"
Сегодня, 13:31
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Петербург занял первое место в номинации регионов-лидеров экологической программы "Школа утилизации: электроника"

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Юные петербуржцы с детства приучаются заботиться об экологии и ответственно относиться к вопросам охраны окружающей среды.

Петербург оказался на первом месте в номинации регионов-лидеров федеральной экологической программы "Школа утилизации: электроника".  Об этом сообщили в пресс-службе правительства Северной столицы.

В 2023 году в программе поучаствовали более тысячи городских организаций, больше половины из них — образовательные. Юные петербуржцы с детства приучаются заботиться об экологии и ответственно относиться к вопросам охраны окружающей среды.

Только в Северной столице реализуется уникальная система сбора опасных отходов. Жители могут бесплатно сдать отслужившую технику, лекарственные препараты и ртутные приборы в специальные пункты приема. Сегодня в городе на Неве работают  23 экоточки, четыре из них открылись неделю назад в разных районах города.

Ранее мы писали, что на восстановление лесов в Ленобласти в этом году потратят 35 млн рублей.

Фото: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга

Теги: утилизация электроники, экология
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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