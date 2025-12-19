Петербург возьмет на себя долги киностудии "Ленфильм"

Власти города займутся погашением задолженности Ленфильма.

Власти Санкт-Петербурга приступят к урегулированию долговых обязательств киностудии Ленфильм после ее перехода в собственность города. Об этом 11 февраля сообщил председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский.

По его словам, студия перешла городу вместе со всеми имеющимися финансовыми обязательствами, и теперь администрация займется их погашением. При этом он подчеркнул, что счета предприятия открыты, работа продолжается, реализуются проекты. Точный объем задолженности назван не был. В декабре 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Ленфильма в собственность Санкт-Петербурга. Ранее в Смольном уточнили, что правительство страны выполнило поставленную задачу, и 100% акций уже находятся у города.

10 февраля губернатор Александр Беглов и спикер парламента встретились с коллективом студии. Генеральный директор Надежда Андрющенко сообщила, что команда рассчитывает на поддержку со стороны города, сохранение архива, восстановление зданий, внедрение современных технологий и расширение штата. Губернатор заявил, что усилия будут направлены на возвращение Ленфильма в число лидеров отечественной киноиндустрии. В дальнейшем студия должна стать всероссийской площадкой для создания исторических, патриотических и детских фильмов.

Ранее мы сообщили о том, что "Ленфильм" снимает картину о девочке-почтальоне из блокадного Ленинграда.

Фото: ВКонтакте / Киностудия "Ленфильм"