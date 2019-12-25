Петербург вновь лидирует по числу смертей от коронавируса за сутки

За прошедшие 24 часа в городе на Неве подтвердили еще 86 летальных случаев от КОВИД.

За минувшие сутки в Петербурге зарегистрировали еще 86 летальных случаев от новой коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

По числу смертей Северная столица вновь заняла первое место среди городов России. На втором месте Москва, где за прошедшие 24 часа выявили 71 летальный исход. В топ-5 также попали Московская область (33), Ростовская область (26) и Красноярский край (25).

В целом по стране за сутки от коронавируса скончались еще 562 человек. С начала пандемии болезнь унесла жизни 44 159 человек, выздоровели 1 981 526.

Ранее мы писали, что в Петербурге за сутки коронавирус подтвердился у 3734 человек.

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