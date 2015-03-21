Город готов оснастить культурные учреждения хорошим оборудованием для интернет-трансляций в условиях пандемии.

Власти Петербурга выделят деньги на закупку оборудования для онлайн-трансляций культурных проектов. Об этом во вторник, 29 июня, сообщили в пресс-службе Смольного.

Такое решение было принято на заседании правительства города по итогам обсуждения госпрограммы "Развитие сферы культуры в Санкт‑Петербурге". В 2020 году на программу было выделено более 26 млрд. рублей, из них 14 млрд. рублей – из федерального бюджета. Программа была исполнена на 99,3%.

Из-за ограничительных мер по коронавирусу музеи, театры, концертные площадки и библиотеки вынуждены проводить мероприятия в онлайн-формате. В связи с чем город готов оснастить культурные учреждения хорошим оборудованием для интернет-трансляций.

Ранее мы писали, что власти Петербурга утвердили регламент согласования уличных мероприятий.

Фото: gov.spb.ru