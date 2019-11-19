Петербург закупит 15 однокомнатных квартир для детей-сирот

Итоги аукционов подведут в грядущем июне.

Петербургский комитет имущественных отношений объявил новые аукционы по закупку квартир для детей-сирот. В собственность города планируется приобрести 15 "однушек", сообщили в пресс-службе комитета 25 мая.

Отмечается, что площадь каждой из квартир составит от 33 до 42 квадратных метров, общая сумма контрактов оценивается в 48,9 миллионов рублей. Все "однушки" будут приобретаться по договорам купли-продажи в введенных в эксплуатацию многоквартирных жилых домах. Итоги аукционов подведут в грядущем июне, а передадут квартиры городу в июле.

Недавно мы сообщали, что семья с 10 детьми получила две квартиры в Петербурге.

Фото: Piter.TV