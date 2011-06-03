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Петербург попал в рейтинг самого "уставшего" города России
Сегодня, 16:28
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Петербург попал в рейтинг самого "уставшего" города России

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Новое исследование HeadHunter выявило рекордный уровень профессионального истощения среди трудоспособного населения Северной столицы.

Санкт-Петербург занял первое место в рейтинге городов России с наиболее уставшим населением по данным исследования сервиса HeadHunter. Согласно полученным результатам, три четверти опрошенных трудоспособных жителей Северной столицы (75%) признались в симптомах эмоционального выгорания, что стало максимальным показателем по стране.

Порядка 75% трудоспособных жителей города, принявших участие в опросе, признались, что страдают от эмоционального выгорания, -

констатируют аналитики

Проблемы петербуржцев не ограничиваются профессиональным истощением: 65% респондентов сообщили о постоянном стрессе и тревоге, связанной с рабочими обязанностями, а 49% испытывают трудности с поддержанием баланса между работой и личной жизнью.

Специалисты выделяют несколько ключевых факторов, способствующих такому состоянию: чрезмерный информационный поток, необходимость постоянной доступности для связи и регулярные переработки. 

Ранее сообщалось, что 

Фото: freepik

Теги: петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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