Смольный получит более 2 млрд рублей на строительство школ в ближайшие два года

Всего в 2021-2024 гг. на строительство школ из федерального бюджета планируется выделить 234,7 млрд рублей.

Во вторник, 21 декабря, стало известно, что Петербург получит из федерального бюджета более 2 млрд рублей на строительство школ. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

В 2022 году городу выделят 1,2 млрд рублей, а в 2023 году – 895 млн.

Субсидии получат 23 региона. Несмотря на федеральные деньги, регионы вложат и свои средства на строительство современных школ. Кроме того, к работе привлекут инвесторов.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о направлении более 24 млрд рублей в регионы на строительство школ. Документ опубликован на сайте правительства.

Фото: Piter.tv