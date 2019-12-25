  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербург значительно опережает Москву по числу смертей от коронавируса за сутки
Сегодня, 11:12
77
Alena_Zinovieva

Петербург значительно опережает Москву по числу смертей от коронавируса за сутки

0 0

В городе на Неве подтвердили еще 84 летальных исходов.

За минувшие сутки в Петербурге выявили еще 84 летальных случаев от новой коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

По числу смертей от коронавируса за сутки Северная столица занимает первое место среди регионов России. На втором со значительным отрывом Москва, где выявили 73 новых жертв. Третье поделили Воронежская и Ростовская области, где умерли по 28 человек.

В целом по России зафиксировали 593 новых летальных исходов. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 57 019 россиян, из больниц по выздоровлению выписали – 2 554 340.

Ранее мы писали, что в Петербурге началась вакцинация жителей старше 60 лет.

Фото: pixabay.com

Теги: оперативный штаб, смертность, статистика
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии