Петербург значительно опережает Москву по числу смертей от коронавируса за сутки

В городе на Неве подтвердили еще 84 летальных исходов.

За минувшие сутки в Петербурге выявили еще 84 летальных случаев от новой коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

По числу смертей от коронавируса за сутки Северная столица занимает первое место среди регионов России. На втором со значительным отрывом Москва, где выявили 73 новых жертв. Третье поделили Воронежская и Ростовская области, где умерли по 28 человек.

В целом по России зафиксировали 593 новых летальных исходов. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 57 019 россиян, из больниц по выздоровлению выписали – 2 554 340.

Ранее мы писали, что в Петербурге началась вакцинация жителей старше 60 лет.

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