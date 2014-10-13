Петербург и Ленобласть заключили новое соглашение о фрахтовании легковых такси на территории регионов

Новое соглашение продлится до 31 декабря 2023 года.

В среду, 4 августа, губернатор Петербурга Александр Беглов и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписали соглашение о фрахтовании легковых такси на территории регионов, передает пресс-служба Смольного.

Перевозчики, у которых есть соответствующее разрешение, смогут принимать заказы и в черте города, и в области. Прошлое соглашение закончилось в конце 2020 года, а новое контракт подписан до конца 2023 года. Теперь таксисты с петербургской лицензией могут перевозить пассажиров из области и наоборот.

Учитывая, что регионы расположены рядом, а услуга пользуется спросом, принято решение продлить соглашение сразу на пару лет.

На данный момент в городе выдали около 25 тыс. лицензий на перевозку пассажиров, а в Ленобласти таких лицензий более 3 300.

Ранее мы писали, что в Петербурге три тысячи машин задействуют в качестве социального такси в 2022 году.

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