Петербург готов заплатить более 96 млн руб за сопровождение инфсистемы ЕКП в этом году

Подача заявок на участие в конкурсе завершится 25 марта

За оказание услуг по сопровождению государственной информационной системы Санкт-Петербурга "Единая карта петербуржца" в 2020 году город готов заплатить более 96 миллионов рублей.

Как сообщается в документации к соответствующей закупке комитета по государственному заказу, заявки на участие в конкурсе на выполнение этих работ принимаются до 25 марта.

Спектр задач будущего исполнителя – очень широкий. От технического обслуживания, анализа функционирования системы, работ с ее базами данных, до обеспечение размещения мобильных приложений ЕКП в магазинах приложений Google Play и App Store и сопровождения средств защиты информации от несанкционированного доступа.

Как ранее сообщало Piter.tv, на улице Кораблестроителей появится новый детский сад.

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