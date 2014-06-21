Петербург 365 дней в году находится в чрезвычайной ситуации – Максим Шугалей указал на бездействие Смольного

Сотрудники ГУП "ТЭК Санкт-Петербург" ведут работы по реконструкции тепловой магистрали в Курортном районе после прорыва водопровода на Левашовском шоссе. Прокладка магистрали должна быть завершена в июне 2022 года. Подача воды будет осуществляться через временную теплосеть, которую планируется ввести в эксплуатацию в ноябре.

Около 50 тысяч жителей Курортного района в Санкт-Петербурге остались без отопления в результате аварии. Как сообщает издание Gazeta.SPb, аварийная тепломагистраль прокладывалась более 40 лет назад, а последний ремонт проводился около 20 лет назад. Срок службы трубопровода составляет 30 лет, что следует из ГОСТ. По словам ученого-социолога Максима Шугалея, с наступлением снегопадов ситуация с коммунальным хозяйством в городе может ухудшиться.

Проблемы начнутся, когда выпадет снег. Насколько мне известно, и как мне рассказывают мои коллеги политологи, хорошо знакомые с ситуацией в городе, уже третий год Петербург даже близко к снегопадам не готов Максим Шагулей, ученый-социолог

Политолог, журналист Юрий Светов подчеркнул, что необходимо не просто устранить последствия аварии, но и не допустить ее повторения в будущем. Это входит в компетенцию управляющих компаний, структур "Водоканала Санкт-Петербурга" и районной администрации.

Фото: Instagram / shugaley_maxim