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Песков заявил о ревности ревности Запада из-за предстоящего визита лидера Индии в Россию

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Пресс-секретарь российской администрации оценил позицию недружественных государств о визите премьера Индии в Москву.

В Кремле заявили о ревности ревности западных политиков из-за предстоящего рабочего визита индийского премьер-министра Нарендры Моди в Москву. Соответствующее заявление в комментарии журналисту Павлу Зарубину сделал официальный представитель администрации при Владимире Путине Дмитрий Песков. Корреспондент ВГТРК выложил отрывок из интервью с чиновником из Кремля в собственном Telegram-канале. 

Ревнуют - значит, отслеживают и придают большое значение. И здесь они не ошибаются.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков сообщил, что повестка визита Моди в РФ будет богатая.

Фото и видео: Telegram /ЗАРУБИН

Теги: дмитрий песков, запад, индия, кремль, нарендра моди, рабочая поездка
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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