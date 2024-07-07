Песков заявил о ревности ревности Запада из-за предстоящего визита лидера Индии в Россию

В Кремле заявили о ревности ревности западных политиков из-за предстоящего рабочего визита индийского премьер-министра Нарендры Моди в Москву. Соответствующее заявление в комментарии журналисту Павлу Зарубину сделал официальный представитель администрации при Владимире Путине Дмитрий Песков. Корреспондент ВГТРК выложил отрывок из интервью с чиновником из Кремля в собственном Telegram-канале.
Ревнуют - значит, отслеживают и придают большое значение. И здесь они не ошибаются.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля
Песков сообщил, что повестка визита Моди в РФ будет богатая.
Фото и видео: Telegram /ЗАРУБИН
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