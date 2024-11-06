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Песков заявил о невозможности завершить украинский конфликт за ночь

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В Кремле оценили предвыборные обещания Трампа о завершении украинского конфликта за 24 часа.

Американская администрация, участвующая в региональном конфликте на украинской территории, может способствовать его завершению. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 6 ноября сделал официальный представитель администрации при главе государства Дмитрий Песков. В Кремле добавили, что пока что непонятно, сделают ли иностранные представители это. В Москве считают, что общественность сможет увидеть все своими глазами только после января 2025 года, когда новый лидер Белого дома пройдет через инаугурацию. При этом в российском руководстве не признают, что закончить кризис Вашингтону удастся за одну ночь.

Но поскольку именно США являются государством, которое разжигает и постоянно подбрасывает керосин в этот конфликт и принимает в нем непосредственное участие, то да, США способны эту траекторию своей внешней политики изменить

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Путин не планирует поздравлять Трампа с победой.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: дмитрий песков, кремль
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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