Песков заявил, что в самые сжатые сроки будет ликвидирована временная нехватка вакцин в регионах

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские власти в самые сжатые сроки ликвидируют временную нехватку вакцин от коронавируса в регионах.
По словам представителя Кремля, вакцинация должна проходить ритмично.
Песков подчеркнул, что к возникновению дефицита ведет скачкообразное развитие этого процесса. Однако дефицит вакцин валсти ликвидируют в самые сжатые сроки.
Ранее Голикова заявила, что ситуация с коронавирусом ухудшилась в 13 регионах. Ситуация ухудшилась в том числе во Владимирской, Ивановской и Курганской областях.
Фото: kremlin.ru
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