Песков заявил, что в самые сжатые сроки будет ликвидирована временная нехватка вакцин в регионах

Он сказал, что вакцинация должна ритмично проходить.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские власти в самые сжатые сроки ликвидируют временную нехватку вакцин от коронавируса в регионах.

По словам представителя Кремля, вакцинация должна проходить ритмично.

Песков подчеркнул, что к возникновению дефицита ведет скачкообразное развитие этого процесса. Однако дефицит вакцин валсти ликвидируют в самые сжатые сроки.

Ранее Голикова заявила, что ситуация с коронавирусом ухудшилась в 13 регионах. Ситуация ухудшилась в том числе во Владимирской, Ивановской и Курганской областях.

Фото: kremlin.ru