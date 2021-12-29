Песков заявил, что не Россия не хочет даже произносить слово "война"

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в эфире программы "Москва. Кремль. Путин", что первой Россия никогда ни на кого не нападала и даже не хочет произносить слово "война".
И Россия, которая пережила столько войн, — это последняя страна в Европе, которая вообще хочет даже произносить слово "война".
Дмитрий Песков, пресс-скретарь президента России
Дмитрий Песков заявил также во время программы, что президент России Владимир Путин не обращает внимания на заявления о датах "вторжения" России на Украину.
Видео: Telegram/СОЛОВЬЁВ
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