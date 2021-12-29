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Песков заявил, что не Россия не хочет даже произносить слово "война"

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Он отметил, что Россия никогда ни на кого первой не нападала.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в эфире программы "Москва. Кремль. Путин", что первой Россия никогда ни на кого не нападала и даже не хочет произносить слово "война".

И Россия, которая пережила столько войн, — это последняя страна в Европе, которая вообще хочет даже произносить слово "война".

Дмитрий Песков, пресс-скретарь президента России 

Дмитрий Песков заявил также во время программы, что президент России Владимир Путин не обращает внимания на заявления о датах "вторжения" России на Украину. 

Видео: Telegram/СОЛОВЬЁВ

Теги: владимир путин, дмитрий песков
Категории: Лента новостей, Новости России,

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