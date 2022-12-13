В Кремле оценили требование Лондона по тому, что Москва должна выплатить Украине компенсацию.

Государства, посягнувшие на российские финансовые активы, должны их разморозить без каких-либо условий, в противном случае эти государства будут нарушать нормы международного права. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 26 мая сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом чиновник отреагировал на просьбу со стороны СМИ оценить заявления Лондона о том, что Великобритания не вернет замороженные активы РФ до ее согласия на компенсацию украинским властям.

Британия и другие страны, посягнувшие на российские активы, обязаны их разморозить немедленно, без каких-либо условий....В противном случае они нарушают все нормы и правила как своего внутреннего законодательства, так и международного. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что издание из Соединенного Королевства The Guardian со ссылкой на британских чиновников в четверг 25 мая сообщила подписчикам о том, что Великобритания не вернет замороженные государственные активы РФ до тех пор, пока Москва не согласится выплатить компенсацию киевскому режиму за причиненный ущерб.

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