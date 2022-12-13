Песков предупредил, что война России и Запада - это надолго

В Кремле рассказали о том, когда закончится СВО.

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков предупредил о том, что война России и коллективного Запада в широком смысле этого слова - надолго. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках выступления перед журналистами на регулярном телефонном брифинге. Таким образом чиновник из Кремля ответил на вопрос СМИ о том, как долго может продолжаться специальная военная операция. Москва призывает граждан к единению вокруг главы государства, к уверенности в себе, твердости и целенаправленности.

Если вы имеете в виду, скажем так, войну в широком контексте - это противостояние с враждебными государствами, с недружественными странами, это гибридная война, которая развязана ими по отношению к нашей стране, то это надолго. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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