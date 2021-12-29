Песков: предложение по поставкам оружия ЛНР и ДНР говорит о том, что тема болезненная

С такой инициативой выступили накануне в Совете Федерации.

Предложение фракции "Единая России", касаемое поставок оружия ДНР и ЛНР в качестве помощи, говорит о том, что это тема болезненная. Об этом в беседе с ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Инициативу по оружию для самопровозглашенных республик накануне озвучил первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. По его мнению, такая мера позволит повысить уровень обороноспособности Донбасса перед лицом возможной агрессии со стороны Киева.

Вчерашняя инициатива "Единой России" лишний раз подчеркивает, насколько болезненно ситуация воспринимается нашими парламентариями. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

В Кремле отметили, что данное предложение в настоящее время находится на рассмотрении. По словам Пескова, глава государства Владимир Путин пока никак не отреагировал на инициативу единороссов.

Ранее глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров заявил о том, что в первую очередь участникам конфликта следует строго соблюдать Минские договоренности, которые над данный момент Киев саботирует.

Фото: kremlin.ru