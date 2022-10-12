Песков: никакой новой волны мобилизации в России нет

В Кремле рассказали о том, что ошибки мобилизации будут исправляться.

Официальный представитель российского президента Владимира Путина и его администрации Дмитрий Песков объяснил, что никакой новой волны частичной мобилизации в России нет, заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Чиновник объяснил журналистам в ходе телефонного брифинга о том, что сейчас власти страны будут предпринимать меры по приведению механизма отбора призывников в ходе этого процесса в порядок. Это необходимо из-за имеющихся недостатков в работе и ошибок.

Никакой новой волны нет… Определенные ошибки и недостатки в работе этой системы заметили все, а не только специалисты. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Об этом глава пресс-службы Кремля упомянул прессе, отвечая на вопрос о том, обсуждало ли руководство РФ модернизацию мобилизационной системы на совещаниях Совета безопасности.

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