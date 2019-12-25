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Песков не видит связи между нападением на полицейских в Татарстане и событиями во Франции
Сегодня, 14:32
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matveyvn

Песков не видит связи между нападением на полицейских в Татарстане и событиями во Франции

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В преступлении в российской республике он усматривает некие криминальные следы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не видит связи между нападением на полицейских в Татарстане и событиями во Франции. Он считает, что характер данных событий абсолютно разный.

Здесь - одно из преступлений, абсолютно такое уголовное преступление. Какая здесь связь-то?

Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

В преступлении в российской республике он усматривает некие криминальные следы и добавил, что в скором времени будут проведены следственные действия.

Песков подчеркнул, что абсолютность наказания должна быть неотвратимой. При этом в России, по его словам, есть однозначные законы, которые не допускают оскорбления чувств верующих.

Ранее в Татарстане полицейские застрелили подростка, напавшего на них с ножом.

Фото: pixabay.com

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Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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в российской республике? авторы, вы дебилы?

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