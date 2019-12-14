В Кремле заявили, что на "нормандском саммите" не было судьбоносного прорыва

Лидеры стран участниц продолжать диалог в будущем.

Встреча глав "нормандской четверки" в Париже не завершилась "судьбоносным прорывом". Об этом в эфире "Первого канала" заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В эфире шоу "Большая игра" на вопрос о том, встретиться ли лидеры России, Франции, Германии и Украины вновь, он ответил положительно. При этом добавив, что судьбоносное решение достигнуто не было.

Напомним, что саммит "нормандской четверки" прошел в столице Франции 9 декабря. В ходе него лидеры стран участниц установили необходимость выполнения минских соглашений, изучили вопрос с Донбассом. После этого президент Эмманюэль Макрон сообщил, что политики планируют собраться в ближайшее время. Новая встреча РФ, Украины, Германии и Франции пройдет в течение четырех месяцев.

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Видео: YouTube/ Телеканал ICTV