В Кремле оценили слова генсека о том, что победа Москвы на Украине принесет поражение альянсу.

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков уверен в том, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал участие военного альянса в конфликте на Украине. Об этом пресс-секретарь Кремля сказал журналистам в ходе телефонного брифинга. Он прокомментировал слова европейского чиновника о том, что победа Москвы на Украине станет поражением для Североатлантического блока. Корреспондент спросил о том, можно ли считать это доказательством того, что НАТО является одной из сторон конфликта в регионе, действующей на стороне киевского режима.

Можно. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

На вопрос, будет ли Россия дальше предпринимать какие-то действия, относительно высказывания Столтенберга, Дмитрий Песков заметил, что РФ "предпринимает, начиная с 24 февраля".

Песков указал на нацеленность США затягивать конфликт на Украине.

Фото и видео: Telegram / Раньше Всех. Ну почти