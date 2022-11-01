Песков: РФ не оставит без ответа участие Лондона в атаках на Черноморский флот

В Кремле рассказали о том, что Британия помогала Украине в диверсиях.

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине рассказал о том, что страна не оставит без ответа участие Великобритании в атаках на Черноморский флот и диверсиях, зафиксированных на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2". Дмитрий Песков пояснил, что в Москве думают о следующих шагах, которые будут сделаны в отношении Лондона. Соответствующей информацией чиновник поделился с журналистами на брифинге.

Такие действия нельзя оставлять просто так. Конечно же, мы будем думать над дальнейшими шагами, безусловно, без этого нельзя. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Чиновник добавил, что специальные службы России имеют данные, указывающие на тот факт, что руководство и координация атаки и "террористические акты" в отношении Севастопольской бухты осуществлялись британскими военными консультантами. Песков добавил, что речь также идет о диверсии против жизненно важной европейской энергетической инфраструктуры.

Песков: указ о завершении призыва по частичной мобилизации не нужен.

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