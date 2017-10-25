Первое видео с высоты птичьего полета самого закрытого города в Мире появилось в интернете

Профессиональному фотографу из Сингапура разрешили снять столицу КНДР с воздуха.

Власти Пхеньяна с удовольствием разрешают немногочисленным иностранным туристам посмотреть на город и страну с самолета. К слову сказать, полет над Пхеньяном стоит всего 100-200 долларов. Но вот снимать на видео и фотографировать с неба строго запрещено.

Жителю Сингапура Араму Пану первому в мире иностранцу разрешили снять Пхеньян с воздуха. На борт самолета он взял с собой 4 видеокамеры и фотоаппарат. У него получилось 12 минутное панорамное видео столицы самого закрытого в мире государства. На кадрах видна красота и чистота улиц. Но сразу бросается в глаза, что в таком крупном городе очень мало автомобилей и нет скопления людей.

Арам отмечает, что разрешение он получил благодаря его доброжелательному отношению к стране в целом, людям и образу их жизни. Он отмечает, что снятый материал прошел проверку, и ему разрешили оставить 90%. И даже человек, который не разрешил ему опубликовать те 10%, был очень дружелюбен.

Один из пользователей в Facebook под размещенным видео отметил, что на видео попали только богатые районы. А на окраинах есть бедные жилые кварталы, где в домах даже нет окон. Остальные пользователи отметили красоту и величие Пхеньяна.

Видео: Facebook/nknewsorg