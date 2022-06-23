Первый замминистра финансов РФ Горнин за рулем Harley-Davidson попал в ДТП на Рублевке

Леонид Горнин госпитализирован с переломом ноги.

Первый заместитель российского министра финансов Леонид Горнин за рулем мотоцикла Harley-Davidson, принадлежащего его сыну, попал в ДТП на Рублевке. Об этом рассказали представители Telegram-канала SHOT. Авторы выложили в социальные сети видеозапись, на которой зафиксирован момент аварии. Запись сделана с камеры уличного видеонаблюдения. Уточняется, что чиновник столкнулся с каршерингом "Ауди АЗ" в районе седьмого километра дороги.

Находящаяся за рулем автомобиля женщина не пострадала. При этом у заместителя министра медики диагностировали открытый оскольчатый перелом ноги. Пострадавшего госпитализировали в больницу с места происшествия. Сейчас пациент располагается в больнице Управления делами Президента. В официальных отчетах и протоколах о ДТП Горнин значится как "неустановленное лицо".

Ранее днем депутат Госдумы Алексей Журавлев упал с мотоцикла на Кутузовском проспекте в Москве.

Депутат Госдумы Журавлев попал в аварию на мотоцикле на Кутузовском проспекте в Москве.

Фото и видео: Telegram / SHOT