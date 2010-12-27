Преподавателям СПбГУ пообещали жилье в Пушкине

Корпуса СПбГУ в Петергофе, скорее всего, придется сносить, так как строения не отвечают современным научно-техническим требованиям. Об этом заявила первый проректор СПбГУ Елена Чернова на круглом столе, посвященном единому кампусу университета в Пушкине.
Но так как корпуса находятся в собственности РФ, вопрос о дальнейшем использовании зданий будут решать на федеральном уровне.
Елена Чернова
Как отметила Чернова, пока что открытым остается вопрос, кто, когда и куда переедет. Возможно, кто-то останется в центре Петербурга, а какие-то здания уже пора консервировать.
В ходе ремонта нового факультета для математиков и программистов на Кадетской линии обнаружили массу артефактов, которые подлежат музеефикации. Они являются одними из последних объектов петровской эпохи.
Елена Чернова
На строительство кампуса СПбГУ в Пушкине из федерального бюджета выделят 19 миллиардов рублей, еще 26 миллиардов рублей вложат инвесторы. Сотрудникам, возможно, будут предложены льготные условия для приобретения жилья рядом с кампусом. Также рассматривается вариант служебного жилья.
Помимо этого, на сегодняшней пресс-конференции первый замглавы администрации Пушкинского района Вера Семёнова отметила, что в районе еще проектируется кампус ИТМО. Поэтому она уверена, что эти два проекта решат проблему с транспортной инфраструктурой.
Фото: Piter.TV
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