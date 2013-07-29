Перукуа отпразднует "Время Женщины" в Петербурге 5 июня

Сольный концерт австралийской певицы Перукуа пройдет в ДК Ленсовета.

В субботу, 5 июня, в семь часов вечера в Доме культуры имени Ленсовета пройдет сольный концерт встралийской певицы Перукуа "Время женщины". Спустя много месяцев поклонники творчества певицы услышат новые песни, передают организаторы.

Моя новая концертная программа – это ода женщине, ее истинной природе, проявленной красоте, стремлению быть любимой и дарить любовь Перукуа

На счету певицы 11 альбомов, 18 международных концертных туров и выступления на знаковых площадках страны: СК "Олимпийский", Крокус Сити Холл, Московский Международный Дом Музыки, КЗ им. П.И. Чайковского и др. В ее творчестве сплетаются элементы соула, индийские и ближневосточные мотивы, мелодии коренных американских индейцев, биты электронной музыки.

Билеты можно приобрести по ссылке.

Фото: предоставлено организаторами