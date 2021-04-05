Пермский театр "У Моста" покажет на фестивале LOFT первый вариант пьесы Горького "Васса"

В Петербурге с 9 по 24 апреля пройдет Второй Театральный фестиваль LOFT при поддержке Правительства Ленобласти. Основная программа состоится в Театре на Васильевском.

Режиссер Сергей Федотов решил обратиться к первому варианту драматического произведения классика Максима Горького "Васса Железнова". Зрители увидят не знакомую по школе историю, а отклоненный вариант. Основа остается той же - в центре сюжета находится тяжелая судьба семьи, члены которой связаны интригами и тайнами.

Их жизнь напоминает инфернальную шахматную игру, где каждый персонаж – пешка, ладья, король, чей ход кем-то заранее искусно продуман. Исход игры и имя "виртуоза" – интрига, которая держит в напряжении до заключительных минут спектакля. пресс-служба театра

Особое внимание отдается женщине по имени Васса. Она мать, которой приходится воспитывать детей, а также по-настоящему "железный" человек, готовый совершить даже преступление ради благополучия собственного дома и дела, которому посвятила жизнь.

Пермский театр "У Моста"

Дата: 17 апреля

Начало: 19:00

Место проведения: Большая сцена Театра на Васильевском

Возрастное ограничение: 16+

Продолжительность: 2 часа 20 минут с одним антрактом

Основная программа фестиваля LOFT пройдет на Большой сцене Театра на Васильевском с 9 по 24 апреля.

Фото: www.teatrvo.ru

Видео: YouTube/Театр У Моста