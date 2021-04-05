Пермский театр "У Моста" покажет на фестивале LOFT первый вариант пьесы Горького "Васса"

Режиссер Сергей Федотов решил обратиться к первому варианту драматического произведения классика Максима Горького "Васса Железнова". Зрители увидят не знакомую по школе историю, а отклоненный вариант. Основа остается той же - в центре сюжета находится тяжелая судьба семьи, члены которой связаны интригами и тайнами.
Их жизнь напоминает инфернальную шахматную игру, где каждый персонаж – пешка, ладья, король, чей ход кем-то заранее искусно продуман. Исход игры и имя "виртуоза" – интрига, которая держит в напряжении до заключительных минут спектакля.
пресс-служба театра
Особое внимание отдается женщине по имени Васса. Она мать, которой приходится воспитывать детей, а также по-настоящему "железный" человек, готовый совершить даже преступление ради благополучия собственного дома и дела, которому посвятила жизнь.
Пермский театр "У Моста"
Дата: 17 апреля
Начало: 19:00
Место проведения: Большая сцена Театра на Васильевском
Возрастное ограничение: 16+
Продолжительность: 2 часа 20 минут с одним антрактом
Основная программа фестиваля LOFT пройдет на Большой сцене Театра на Васильевском с 9 по 24 апреля.
Фото: www.teatrvo.ru
Видео: YouTube/Театр У Моста
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