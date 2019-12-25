Неизвестный нанёс мужчине перелом черепа на проспекте Художников

Подозреваемого задержали в другом районе.

Ночью на четверг, 22 сентября, от подъезда дома №34/12 по проспекту Художников был госпитализирован 31-летний мужчина с открытой черепно-мозговой травмой и переломом основания черепа. Как стало известно Piter.TV, на пострадавшего было совершено нападение.

По предварительным данным, примерно в 23:50 к мужчине подошёл неизвестныйи ударил его рукой по лицу. С места происшествия изъяты записи камер видеобнаблюдения.

Полиция задержала подозреваемого в тот же день на Пискаревском проспекте. Им оказался 24-летний молодой человек. Он задержан, возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что пенсионер в Петербурге лишился 7,4 млн рублей по поддельной доверенности.

Фото: Piter.TV