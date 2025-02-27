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Переговоры делегаций РФ и США в Стамбуле могут продлиться не менее пяти часов

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Встреча делегаций Москвы и Вашингтона проходит в резиденции генерального консула США.

Переговоры делегаций РФ и США в Стамбуле могут продлиться не менее пяти часов. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник.

Встреча делегаций Москвы и Вашингтона проходит в резиденции генерального консула США в Стамбуле. Они стартовали около 10 утра. Составы делегаций пока не раскрываются. По итогам переговоров стороны ожидают быстрое и эффективное решение проблемных вопросов.

Ранее мы сообщали, что Россия и США проведут переговоры в Стамбуле.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: переговоры, россия, стамбул, сша
Категории: Лента новостей, Новости России,

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