Передовые группы штурмовых отрядов морской пехоты ТОФ при поддержке штурмовой авиации продолжают продвижение на Угледарском направлении

Военные занимают опорные пункты ВСУ.

Передовые группы штурмовых отрядов морской пехоты Тихоокеанского флота России (ТОФ) и мотострелков при поддержке штурмовой авиации продолжают продвижение на Угледарском направлении в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом рассказали представители пресс-службы министерства по обороне. Отмечается, что по завершению атаки штурмовиков Су-25, морские пехотинцы с боями начали занимать огневые позиции Вооруженных сил Украины. После этого солдаты сразу же организовывают оборону на месте. Когда все опорные пункты противника будут взяты под контроль, начнутся решающие бои за город Угледар.

Наши пулеметчики отстреливались, прикрывали наш подход. Мы зашли с флангов, взяли опорник и пленного. Наши ничего не боятся. заместитель командира мотострелкового подразделения с позывным "Леший"

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Фото и видео: Минобороны России