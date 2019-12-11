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КИО: передавать здание спортшколы на Выборгском шоссе РПЦ в августе не будут
Сегодня, 14:05
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КИО: передавать здание спортшколы на Выборгском шоссе РПЦ в августе не будут

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Для спортшколы должны построить новое здание, но в нынешних условиях это не представляется возможным.

С декабря прошлого года родители воспитанников спортшколы олимпийского резерва на Выборгском шоссе борются за здание, в котором занимались их дети. Дело в том, что территория должна была перейти из собственности города Спасо-Пароголовскому храму. Вопрос казался решенным, как неожиданно на днях стало известно: дата передачи переносится на неизвестный срок. Документ поступил в распоряжение Piter.TV. 

Здание должно было перейти в собственность РПЦ до конца августа этого года. Для этого спортшкола должна была перебазироваться в другое место, но удачный вариант так и не удалось найти. Предложенная альтернатива родителей не устраивала, там требовался капитальный ремонт, который вряд ли можно было закончить в 31 августа. В комитете имущественных отношений Петербурга 20 мая подтвердили, что территория будет передана. В качестве аргумента ― архивные документы, которые, по мнению руководства храма доказывают, что ранее здание принадлежало ему.

Однако ситуация изменилась. На днях на запрос активистки в КИО дали уже совсем другой ответ. Дело в том, что заявление на передачу территории в РПЦ подали 20 августа 2013-го года. Согласно ФЗ 327, срок передачи имущества религиозного назначения религиозным организациям не может превышать 6 лет с момента подачи ею заявления. Получается,что в данном случае здание спортшколы должно перейти до 19 августа 2020. Однако в нынешним условиях сделать это невозможно, ведь для этого требуется обеспечить финансирование для строительства нового здания для школы. 

Новые сроки в комитете имущественных отношений не установили. 

Подробнее об этой ситуации читайте в нашем материале. 

Фото: Piter.TV

Теги: выборгское шоссе, спасо-парголовский храм, спортшкола
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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