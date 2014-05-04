Перед судом предстанут участники группы риелторов-мошенников

Злоумышленники заставляли людей продавать доли в петербургских квартирах.

В Петербурге перед судом предстанут участники группы риелторов, которые заставляли людей продавать доли в квартирах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Следователи завершили расследование уголовного дела по части 2 статьи 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения). Известно, что фигуранты действовали под прикрытием официального агентства недвижимости. Через сайт мошенники предлагали свои услуги людям, у которых возникали споры с родственниками по разделу общей недвижимости. Сначала покупателю предлагали выкупить его долю в спорной квартире, но по заниженной цене ввиду обременения. После составления договора и заключения сделки злоумышленники брались за владельца остальной части жилья.

Теперь перед судом предстанут трое злоумышленников в возрасте от 48 до 53 лет. Известно, что у них уже есть судимости.

Ранее мы писали, что в Красноярском крае предстанет перед судом мошенник, забравший рубли и валюту у пенсионерок.

Фото: Pxhere