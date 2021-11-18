Переброска польской военной техники в сторону границы с Белоруссией попала на видео

Кадры сделаны в польском городе Непорент.

Переброска польской военной техники в сторону государственной границы с Белоруссией попала на видео. Ролик размещен в Telegram-канале БЕЛТА. Кадры сделаны местным автомобилистом на камеру мобильного устройства. Специалисты определили, что на ролике показаны колонны с зенитными ракетными установками "Куб" и "Оса". Предположительно, транспортируются системы, находящиеся на вооружении восьмого полка противовоздушной обороны Варшавы от 12-ой механизированной дивизии Вооруженных сил.

Известно, что видео снято очевидцем на территории польского города Непорент, который находится в сотне километров от границы с Белоруссией.

Премьер Польши назвал страну защитницей всей Европы от наплыва мигрантов.

Фото и видео: Telegram / БЕЛТА

