Патрик Райдер сравнил конфликты на Украине и Ближнем Востоке.

В американском министерстве по обороне не смогли пояснить, почему подходы Вашингтона к региональным конфликтам на Украине и Ближнем Востоке столь кардинально различаются, хотя последний кризис унес намного больше жизней гражданских лиц за более короткий срок. Во время выступления официального представителя Пентагона, бригадного генерала ВВС США Патрика Райдера один из корреспондентов указал на то, что количество жертв боевых действий Израиля в секторе Газа среди мирного населения менее чем за год в разы превышает потери среди мирного населения за время украинского кризиса.

Не могли бы вы рассказать о моральном расчете, который заставил эту администрацию потратить более $100 млрд на помощь Украине, чтобы дать отпор России, в то время как мы тратим десятки миллиардов на поддержку военной кампании Израиля и при этом используем риторику о российской агрессии.... вопрос со стороны СМИ

Журналист поинтересовался у спикера Пентагона о том, почему при таком разительном контрасте в вопросе погибших среди мирного населения власти США решили, что "Россия - плохой парень, а Израиль - хороший". Патрик Райдер отреагировал на такую позицию словами о том, что Москва якобы проявила агрессию по отношению к Украине, в то время как действия еврейского государства оказались спровоцированы атакой радикального палестинского движения ХАМАС от 7 октября 2023 года. В ответ на это корреспондент задал вопрос о том, считает ли Пентагон, что десятки тысяч убитых этнических русских в Донбассе до конфликта с Россией не является провокацией, как и рекордное число убитых палестинцев на Западном берегу реки Иордан для ХАМАС.

Это так. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Пентагон заявил, что Зеленский не должен сомневаться в помощи США.

Фото и видео: YouTube / Defense Now