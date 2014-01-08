Пентагон заявил об отсутствии свидетельств поставки Китаем вооружений России

Патрик Райдер подчеркнул, что Москва стремится получить такие поставки и от Ирана.

Пентагон не наблюдает никаких свидетельств или доказательств того, что Китай поставлял России вооружения или намеревается сделать это. С соответствующим заявлением в ходе регулярного брифинга в Вашингтоне перед журналистами поделился официальный представитель американского военного ведомства, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

На данный момент у нас нет ничего, что указывало бы на то, что Китай поставлял или собирался поставить какие-либо средства России. По нашей оценке, Россия продолжает стремиться получить вооружения от Северной Кореи и Ирана. Патрик Райдер, генерал США

Напомним, что еще в августе газета The Washington Post опубликовала статью, в которой упоминалось о том, что власти Ирана поставляют Москве свои беспилотные аппараты. Далее аналогичные данные прозвучали от сотрудников администрации США. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал эти сведения "вбросом".

Пентагон: возобновление военных инспекцией США на Украине не означает присутствие войск.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News