Пентагон заявил об отслеживании разведывательного воздушного шара КНР над территорией США

Патрик Райдер рассказал о ситуации с китайским аэростатом, который все еще находится в воздушном пространстве США.

Пентагон считает опасным сбивать якобы принадлежащий КНР разведывательный воздушный шар. Соответствующее заявление в ходе специального брифинга с журналистами в американском оборонном ведомстве заявил бригадный генерал ВВС США, официальный представитель министерства Патрик Райдер. Чиновник пояснил, что иностранный объект летит над континентальной частью США. Он внушительных размеров, поэтому в случае его падения, осколки могут упать на гражданскую инфраструктуру.

Вчера мы рассматривали варианты над некоторыми малонаселенными районами в Монтане. Мы просто не могли снизить риск до такой степени, чтобы чувствовать себя комфортно, рекомендуя сбить его вчера. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Власти СШа не сомневаются в принадлежности данного аэростата. Установлено, что он прилетел из Китая. В настоящее время специалисты оценивают существующие риски и выгоду. Предварительная оценка ситуации говорит о том, что объект не представляет из себя угрозу в физическом плане для страны, для гражданской авиации. С точки зрения разведки изучается вопрос о том, есть ли значительная или повышенная угроза от иностранного аппарата. На текущий момент в администрации пришли к выводу о том, что воздушный шар не стоит сбивать на фоне наличия риска того, что его обломки при падении могут ранить кого-то на земле или стать причиной материального ущерба.

В Пентагоне заявили, что США не считают поставки танков Киеву эскалацией.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости