Марк Эспер рассказал о необходимости противостоять Москве и Пекину.

Пентагон заявил о стремлении России подорвать военное преимущество США. С соответствующим заявлением выступил министр обороны США Марк Эспер. По словам чиновника, Москва и Пекин хотят подорвать военное преимущество Вашингтона за счет создания высокоточного оружия дальнего действия, а также систем ограничения.

Вызов, который сейчас стоит перед нами, ясен. Близкие к нам по своей военной мощи соперники, а именно Китай и Россия, быстро модернизируют свои вооруженные силы, стараясь подорвать наши долгосрочные преимущества и сдвинуть баланс сил в свою пользу Марк Эспер, глава Пентагона

Напомним, что США разработали первую за десять лет новую Стратегию национальной обороны. Ее обнародовали 19 января 2018 года. Джеймс Мэттис (занимал должность главы Пентагона) рассказал, что новая СНО должна сфокусироваться на долговременном стратегическом соперничестве с Россией и Китаем.

Пентагон планирует радикально нарастить мощь ВМС.

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