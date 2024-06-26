Пентагон заявил о неизменности позиции США по отправке военных на Украину

По словам пресс-секретаря, позиция Байдена и Блинкена по этому вопросу остается неизменной.

Позиция Вашингтона по вопросу отправки американских военных на Украину не изменится. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

По его словам, позиция президента США Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена по этому вопросу остается неизменной. Кроме того, американская администрация пока не принимала решения о снятии запрета на размещение военных подрядчиков на Украине.

Ранее мы сообщали, что Пентагон считает возможным урегулирование между Израилем и "Хезболлах".

Видео: YouTube / U.S. Department of State