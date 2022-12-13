Колин Каль рассказал о том, что ДСНВ не является рычагом давления для Москвы на Пентагон или Белый дом.

Пентагон заявил о неготовности России к гонке ядерных вооружений. Соответствующее заявление в ходе выступления на слушаниях в комитете по делам Вооруженных сил США сделал заместитель американского министра по обороне Колин Каль. Чиновник пояснил, что в настоящее время Москва не располагает необходимыми возможностями для ведения неограниченной по времени и мощности гонки между собственным атомным арсеналом и Западом. Эксперт пояснил, что приостановка участия Москвы в российско-американском Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) "в практическом отношении не окажет серьезных изменений". Эксперт напомнил местным законодателям о том, что президент Владимир Путин решил не выходить из соглашения ДСНВ, а лишь приостановить его действие. По мнению Каля, это говорит о том, что Москва не считает это соглашение эффективным рычагом воздействия на Вашингтон и администрацию при Джо Байдене.

Честно говоря, Россия не в том положении, чтобы вести неограниченную гонку ядерных вооружений.У них нет средств, особенно с учетом напряжения для их вооруженных сил вследствие войны, санкций, экспортных ограничений. Колин Каль, замглавы Пентагона

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Фото и видео: YouTube / NowThis News