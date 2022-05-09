Пентагон заявил, что у него нет доказательств посещения Земли инопланетянами

Патрик Райдер напомнил о результатах доклада от профильного Управления по разрешению аномалий в США.

Американское министерство по обороне не располагает доказательствами, подтверждающими посещение инопланетянами Земли. Соответствующее заявление сделал во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне бригадный генерал ВВС США, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

Правда в том, что у нас нет доказательств, которые бы указали на то, что инопланетные существа посещали нашу планету. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Напомним, что в марте 2024 года подведомственное Пентагону Управление по разрешению аномалий во всех областях выпустило собственный отчет о деятельности властей США, связанной с изучением неопознанных аномальных явлений. В профильном ведомстве не обнаружили никаких доказательств того, что нашу планету когда-либо посещали внеземные цивилизации.В тексте документа говорилось о том, что полученные Пентагоном сообщения об НЛО и предполагаемых кораблях пришельцев на самом деле оказались "результатом неверной идентификации" очевидцев.

Пентагон: США не участвовали напрямую в ликвидации лидера ХАМАС.

Фото и видео: YouTube / Defense Now